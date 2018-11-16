لندن 8 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واسالتقت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم، رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو .وقال المتحدث باسم مكتب رئاسة الوزراء البريطانية، إنه جرى خلال اللقاء مناقشة عملية خروج بريطانيا من مجموعة دول الاتحاد الأوروبي .وأشاد الجانبان بجهود الوفد التفاوضي والمباحثات البناءة مع إسبانيا بهدف ضمان حماية المصالح الحيوية المشتركة، وتأكيدهما أهمية الاتفاقات الخاصة بإقليم جبل طارق وفقًا لبنود العلاقة الدستورية المنصوص عليها في عام 2006 م .// انتهى //14:52ت م0050