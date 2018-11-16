موسكو 8 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واساهتمت الصحف الروسية الصادرة اليوم بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة (روسيا - آسيان)، والقمة (13) لشرق آسيا .وتناولت، زيارة المبعوث الخاص للرئيس الروسي لبلدان الشرق أوسط ودول إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف إلى الإمارات ومباحثاته مع المسؤولين هناك .وتطرقت إلى مشاركة نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو في المؤتمر الدولي: "روسيا والاتحاد الأوروبي في السياسة العالمية: نحو نظام عالمي مستقر وعادل" في موسكو الذي يناقش قضايا الاقتصاد بين روسيا والاتحاد الأوروبي .وفي الشأن الاقتصادي، اشارت الصحف إلى انخفاض سعر العملة الروسية أثناء تداولاتها إلى 65.99 مقابل الدولار و 74.90 لليورو .// انتهى //15:19ت م0051