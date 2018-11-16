عام / اهتمامات الصحف الروسية
الجمعة 1440/3/8 هـ الموافق 2018/11/16 م واس
موسكو 8 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واس
اهتمت الصحف الروسية الصادرة اليوم بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة (روسيا - آسيان)، والقمة (13) لشرق آسيا .
وتناولت، زيارة المبعوث الخاص للرئيس الروسي لبلدان الشرق أوسط ودول إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف إلى الإمارات ومباحثاته مع المسؤولين هناك .
وتطرقت إلى مشاركة نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو في المؤتمر الدولي: "روسيا والاتحاد الأوروبي في السياسة العالمية: نحو نظام عالمي مستقر وعادل" في موسكو الذي يناقش قضايا الاقتصاد بين روسيا والاتحاد الأوروبي .
وفي الشأن الاقتصادي، اشارت الصحف إلى انخفاض سعر العملة الروسية أثناء تداولاتها إلى 65.99 مقابل الدولار و 74.90 لليورو .
// انتهى //
15:19ت م
0051