الدمام 08 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واسبدأت جمعية جود الخيرية حملتها السنوية دفء11، لتأمين احتياجات ومستلزمات الأسر التابعة لها وتقديم المساعدات لهم، تحت شعار "شتاؤنا عطاء" تزامناً مع دخول موسم الشتاء، وتتضمن الحملة جمع وتوزيع الكسوة الشتوية والمساعدات العينية للتخفيف من حدة الظروف المعيشية وتوفير وسائل التدفئة والبطانيات للأسر المحتاجة والأيتام والأرامل، والتي تستمر لمدة شهرين.وأوضحت رئيسة مجلس الإدارة بجمعية جود الأستاذة الجوهرة المنقور، أن الجمعية تحرص في حملتها "دفء" توفير كسوة الشتاء للمستفيدين واستقبال مساهمة الداعمين من أهل الخير وتوزيعها على أسر وأيتام الجمعية في إطار الجهود المتواصلة التي تقوم بها الجمعية سنوياً.وقالت إن الحملة تواصل أعمالها لعامها الـ 11 على التوالي، لتأتي استمراراً للحملات السابقة التي استطعنا بفضل الله ثم دعم الجميع في توفير 80٪ من احتياجات أسر جود العام الماضي، حيث نستهدف في هذا العام بذلك الانتشار في المدارس والمعارض والفعاليات، وتنفيذ الزيارات الميدانية والنشر بوسائل الإعلام للتعريف بالحملة، ودعم الأسر المحتاجة وحث المجتمع على دعمهم ومساندتهم.يذكر أن هذه الحملة تأتي ضمن البرامج الموسمية التي تقوم بتنفيذها جمعية جود الخيرية، حيث سيستفيد من هذه الحملة أكثر من (520) أسرة من كافل اليتيم واللجنة الاجتماعية، مشيده بالدور الذي يقوم به الداعمين والمؤسسات في دعم الأسر، وما تقوم به الشراكات الاجتماعية بين المؤسسات الخيرية بالمجتمع.// انتهى //15:55ت م0066