الدمام 08 ربيع الأول 1440 هــ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واسإعداد : مالك العلقمتصوير : كفاح آل خليفةعاش هواة الرحلات البرية من الأهالي والأفراد والزوار المنطقة الشرقية اليوم الأجواء الشتوية الجميلة التي تشهدها المنطقة، بالخروج إلى براري وصحاري المنطقة المعروفة بطبيعتها الخلابة، التي زادتها هطول الأمطار جمالاً وبهاءً، فأصبحت الأجواء جراء ذلك جذابة لقضاء أجمل الأوقات مع الأسرة والأصدقاء بعيدًا عن صخب الحياة.ولأهالي الشرقية في مثل هذه الأوقات قصة عشق وارتباط بالبر والصحراء التي تنبض تفاصيلها بالحياة فما بين بردها القارص وشمسها اللافحة ظلت الصحراء ملهمة الأجيال حتى عصرنا هذا ، خاصة في ليلها الذي أعتاد الجميع الخروج فيه لقضاء أجمل الأوقات مع الأقارب وسط ما يسمى بالعامية بشبة الضو التي تحلوا حولها أحاديث الذكريات.وتزداد أجواء المنطقة جمالاً مع هطول الأمطار التي حولت جفاف الصحراء إلى أرض ندية تفوح منها رائحة المطر، وهي التي كثيرًا ما ذكرها الأدباء في كتاباتهم وتغنّى بها الشعراء في أشعارهم كمصدر إلهامٍ للسعادة والراحة النفسية.وتشتهر المنطقة الشرقية بعدة أماكن للرحلات وقضاء أجمل الأوقات مع الأسرة والأصدقاء ، منها بر طريق الرياض الدمام ، وبر طريق أبو حدرية ، وبر طريق الجبيل الدمام ، وبر طريق الدمام المطار وبر طريق القطيف المطار ، وغيرها من الأماكن المتميزة بطبيعتها الرملية الصحراوية الواسعة المرتوية بماء المطر.وشهدت المحلات المتخصصة لبيع مستلزمات الرحلات البرية في المنطقة إقبالاً كبيرًا لاقتناء أدوات تجهيز القهوة، والشاي، والخيام، والحطب، والفرش، مع ما تقدمه بعض الأسر المنتجة على الطرقات من أكلات شعبية تشتهر بها المنطقة كالجريش، والقرصان، والحنيني والمرقوق.من جانبه بين المواطن عبدالله سعيد القحطاني أن الأجواء المناخية التي تعيشها المملكة عامة ، والمنطقة الشرقية خاصة تستهوي الجميع للخروج للصحراء والاستمتاع بطبيعتها الخلابة ، لافتاً النظر إلى حرصه على متابعة ما يرد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، والدفاع المدني من تحذيرات مناخية قبل خروجه للبر.بدوره أشار عبيد محمد الدوسري - صاحب محل بيع لوازم رحلات - إلى أن الحركة الاقتصادية للمحلات المتخصصة في بيع لوازم الرحلات البرية قد انتعشت خلال هذه الأيام ، مع دخول فصل الشتاء وهطول الأمطار ؛ حيث يستعد الأهالي للرحلات وإقامة المخيمات ، لافتا النظر إلى أنه يحرص على توجيه المتنزهين بأخذ الحيطة والحذر خلال المبيت في الصحراء ومتابعة إرشادات الدفاع المدني وهيئة الأرصاد ليكونوا على دراية بمختلف التغيرات المناخية.// انتهى //15:55ت م0067