الدمام 08 ربيع الأول 1440 هــ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واساحتفلت كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الإمام محمد بن سعود في محافظة الإحساء بتخريج أربع دفعات للطالبات من العام الجامعي 1437هـ،حتى 1440هـ، من الحاصلات على درجة البكالوريوس، في فندق الانتركونتننتال بالإحساء، برعاية صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل حرم سمو أمير المنطقة الشرقية، وحضور الأميرة العنود بنت محمد آل الشيخ حرم سمو محافظ الإحساء، ووكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة حنان بنت عبدالرحمن العريني، وعميدة مدينة الملك عبدالله للطالبات الدكتورة ساره بنت عبدالعزيز الفيصل.وبدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بأيات من القران الكريم، عقب ذلك انطلقت مسيرة للخريجات التي بلغ عدد الحاصلات على درجة البكالوريوس (500) طالبة، في تخصص الشريعة واللغة العربية و اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.بعد ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئياً بعنوان (خطوات مضيئة) يروى العرض رحلةُ كل طالبة جامعية من بداية تسجيلها في الجامعة والاجتهاد العقبات التي تواجههن إلى التفوق والنجاح والتخرج.عقب ذلك ألقت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة حنان العريني كلمة رجبت فيها رحبت فيها براعية الحفل، والحضور، معبرة عن سعادتها بتخريج طالبات الدفعات الثانية والثالثة،والرابعة، من هذه الكلية الرائدة، ومشاركة فرحةُ الأمهات الاتي يجنيين الغراس، ويقطفن ثمار تخرج بناتهن.وأوضحت الدكتورة العريني بأن الجامعة هي من أوائل الجامعات في وطننا، التي هيأت لها القيادة الرشيدة أفضل الإمكانات ويسرت لها كل السبل للوصول إلى مستوى أفضل ومكانة أعلى؛ حتى أصبحت بحمد الله صرحاً شامخاً من صروح العلم المباركة، ولها نصيب وافر في نشر الوعي ورفع مستوى التعليم، وأصبح طلابها وطالباتها يشكلون رافداً من روافد الخير ،والنماء في بلادنا المباركة المملكة العربية السعودية.ومن جانبها هنأت راعية الحفل الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي أل سعود في كلمتها الخريجات وحثتهن على مواصلة درب النجاح لخدمة الدين ورفعة الوطن ،والالتزام بالوسطية والعلم النافع، وتعزيز العقيدة والقيم، والتقاليد، والمبادئ الوطنية، لنفاخر ببنات الوطن في الأخلاق والعلم والعمل، في ظل قيادتنا الرشيدة.وفي ختام الحفل سلمت سمو الأميرة عبير الدروع التذكارية ، كما تسلمت سموها الهدية التذكارية بهذه المناسبة .الجدير بالذكر أنه تم تكريم الطالبات الفائزات بمسابقة شموخ للعام الحالي، خلال الحفل؛ حيث حصلت الفائز الأولى منيرة الشمباء من قسم اللغة العربية، والفائزة الثانية هيا العقيل من قسم الحاسب، والفائزة الثالثة مجد العودة من قسم اللغة الإنجليزية والفائزة الرابعة فاطمة الحربي من قسم اللغة العربية.// انتهى //15:55ت م0068