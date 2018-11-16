عدن 8 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واسدعا مجلس النواب اليمني مجلس الأمن والمجتمع والمنظمات الدولية إلى التدخل لإيقاف العدوان الصهيوني وحماية الشعب الفلسطيني من صلف الاحتلال .وحملت الكتل البرلمانية بالمجلس، في بيان صحفي الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن تجاوزه للقوانين الدولية وعدم الإلتزام بميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية الصادرة بشأن القضية الفلسطينية .ودانت الكتل البرلمانية، العدوان الصهيوني على قطاع غزة وقالت إنها تتابع بقلق وألم بالغين أحداث العدوان الصهيوني على قطاع غزة في محاولة لكسر إرادة الشعب الفلسطيني الصابر الذي يعاني من ظلم وطغيان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم .وأكد مجلس النواب اليمني، في بيانه الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية- أن العدوان الإسرائيلي الأخير هو جريمة جديدة تضاف إلى الصفحة السوداء لقوات الاحتلال الصهيوني في عدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني .// انتهى //16:01ت م0072