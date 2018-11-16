بدعم ومباركة الهيئة العامة للترفيه تحت شعار "الترفيه كما يجب أن يكون" ينطلق الجمعة القادمة في ساحة مواقف مجمع غرناطة مول التجاري بالرياض مهرجان الأطعمة والترفيه "سوق زاد" بنسخته الثانية.وأوضحت عضو اللجنة التنظيمية للمهرجان سارة الراشد أن مهرجان "سوق زاد" أنموذج لبزارات عالمية ولكن بنكهة سعودية، حيث يسهم المهرجان في تجميع أشهر محلات الأطعمه في مكان واحد مع عطلة نهاية كل أسبوع، لافتةً الانتباه إلى أن هذه النسخة من المهرجان ستشهد فعاليات ترفيهية وفنية تتضمن عروض لفرق موسيقية شعبية وعربية، إلى جانب تخصيص ركن لعربات الطعام "الفود ترك"، مع توفير جلسات مخصصة للأفراد والعائلات، التي يتوقع أن تجد في هذا السوق متنفساً لحظات ترفيهية متميزة، لاسيما مع الأجواء الشتوية الجميلة التي تشهدها العاصمة.وعدّت الراشد الفعالية منصةً لكل عشّاق الطعام، استناداً لأركان المطاعم الشهيرة ومحال المنتجات الغذائية والمقاهي المشاركة، التي تمثل حضارات وثقافات عالمية، إلى جانب خيمة الطهي المباشر والفود الترك، وبرامج الأنشطة الترفيهية والعروض الفنية المعدّة لجميع الفئات والأعمار، مبينةً أن فعاليات المهرجان ستقام كل يوم خميس وجمعة وسبت أبتدءاً من 23 نوفمبر الجاري، وحتى يوم 15 من ديسمبر 2018، من الساعة 2.00 ظهرا لغاية 11.00 مساءً.// انتهى //16:25ت م0076