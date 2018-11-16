بيروت 8 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واسأعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا أن نظام الأسد شن حملة اعتقالات واسعة استهدفت اللاجئين الفلسطينيين العائدين من لبنان إلى مخيماتهم في سوريا .وأكدت المجموعة - التي تتخذ من بيروت مقرًا لها - في بيان اليوم، أن نظام الأسد اعتقل عند الحدود اللبنانيّة السوريّة خلال الساعات الماضية شابّاً فلسطينيّاً من أبناء مخيّم اليرموك قرب دمشق أثناء عودته من لبنان إلى سوريا، دون ورود معلومات حول أسباب الاعتقال .وذكرت أن أكثر 1700 فلسطيني منهم 108 نساء فلسطيني مغيبون قسريًا في سجون نظام الأسد .وأشارت إلى أنها تتلقى العديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقلين الفلسطينيين، ويتم توثيقها تباعًا على الرغم من صعوبات التوثيق، في ظل استمرار النظام السوري بالتكتم على مصير المعتقلين واسمائهم وأماكن اعتقالهم .// انتهى //17:24ت م0078