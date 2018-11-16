الطائف 08 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واستفتتح الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في إدارة الجودة وقياس الأداء الاثنين القادم، وعلى مدى ثلاثة أيام في مجمع الجوري مول التجاري، معرض اليوم العالمي للجودة 2018 تحت شعار "الجودة أساسها الثقة"، بمشاركة بعض الجهات الحكومية في المحافظة ، فيما سيكون ضيف الشرف لهذه المناسبة رئيس المركز الإقليمي للجودة والتميّز سابقاً معالي مدير جامعة الطائف الدكتور حسام زمان.وتهدف إدارة الجودة وقياس الأداء بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف من إقامة هذا المعرض ، إلى إبراز جهود الإدارات والمدارس من خلال استعراض البرامج والمشاريع والمبادرات والتجارب التي حققت معايير الجودة خلال عام ، كما سيتم تسليط الضوء على منجزات إدارة الجودة وقياس الأداء ، في حين سيصاحب هذا المعرض إقامة عدد من الفعاليات ، حيث ستبدأ من يوم الاثنين إلى يوم الأربعاء من الساعة الخامسة عصراً وحتى الساعة التاسعة مساءً في الجوري مول.وكانت الإدارة العامة للتعليم بالطائف احتفلت باليوم العالمي للجودة 2018 بمتابعة من المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي وشاركت الميدان من خلال الزيارات الميدانية الأسبوع الماضي ، حيث أقامت الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس برامج لتفعيل هذا اليوم وزيادة الوعي بأهميتها ، تنوعت ما بين ورش عمل ، ومحاضرات ، وتكريم المنجزات التي كانت مخرجاً للجودة ، سواءً ما يتعلق بنتائج الأداء في الاختبارات الدولية والوطنية ، وعلى مستوى بناء نظام الجودة والحصول على شهادات الآيزو والاعتمادات الدولية أو المشاريع والتجاربوالبرامج والمبادرات التي حققت معايير الجودة وجوائز التميز المؤسسي .// انتهى //17:45ت م0082