نجران 08 ربيع الأول 1440هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واسنظمت كلية اللغات والترجمة بشطر الطالبات بجامعة نجران، أمس، محاضرة عن "آلية المقابلة الشخصية للوظيفية والاستعداد الجيد لها باللغة الإنجليزية"، استهدفت من خلالها طالبات الكلية، بحضور عدد من الطالبات وعضوات هيئة التدريس.وهدفت المحاضرة إلى تعريف الطالبات بآلية الاستعداد لتجاوز المقابلة الشخصية باللغة الإنجليزية، إضافةً إلى المعلومات التي تتطلب تجهيزها من قبل المتقدمة، وكيفية الإجابة على الأسئلة الموجهة لها، وكذلك ما يتعلق بالأسلوب الذي يلزم على المتقدمة التقيد به خلال المقابلة.وتطرقت المحاضرة إلى أهمية الاستعداد الجيد للمقابلة الشخصية بعد كتابة سيرة ذاتية توضح جميع الشهادات والمهارات والخبرات التي تتمتع بها المتقدمة، واختيار الوظيفة المناسبة بما يتوافق مع السيرة الذاتية، كما تم التوضيح بكيفية التعامل في المقابلة وذكر أبرز المقومات التي تخدم المتقدمة على الوظيفة.//انتهى//17:56ت م0083