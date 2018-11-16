نجران 08 ربيع الأول 1440هـ الموافق 16 نوفمبر 2018م واسنفذت الكلية التقنية للبنات بنجران، أمس، ورشة عمل بعنوان "استراتيجية المذاكرة وفن التركيز"، وذلك بمقر الكلية.وتناولت الورشة التي قدمتها عضو هيئة التدريس نورة الزحوف بحضور 82 متدربة، أهم خطوات تحقيق النجاح وصناعته، وأهم استراتيجيات التركيز والاستذكار، وكيفية التخلص من الصعوبات والعقبات، وطرق الإرتقاء بالخطط، وكيفية تحديد الأهداف وصناعتها وتوظيفها نحو العمل والعطاء، مما ينعكس أثره على النتائج التحصيلية، إضافةً إلى العوامل التي تميز الشخصية الناجحة والمبدعة عن غيرها من الشخصيات الأخرى.// انتهى //17:56ت م0084