تبوك 08 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واسأعلنت اللجنة المنظمة للمهرجان الأول للتراث والصناعات اليدوية بتبوك اليوم , عن تمديد فعاليات المهرجان في نسخته الأولى، ليكون الختام يوم الجمعة القادم.وأوضح مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك أمين مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الدكتور مبروك الشليبي, أن تمديد المهرجان يأتي لإعطاء فرصة أطول لزوار المهرجان للاستمتاع بفعالياته, الذي يلقى إقبالاً متزايداً من أهالي المنطقة وزوارها, معرباً عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة, على ما يوليه سموه من دعم واهتمام لجميع الفعاليات والأنشطة التي تنفذ في المنطقة.// انتهى //18:01ت م0086