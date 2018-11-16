عدن 8 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واسنفذت قوات الجيش اليمني، في مدينة الحديدة الساحلية عمليات تمشيط وتأمين المواقع التي جرى تحريرها مؤخراً من قبضة مليشيات الحوثي الانقلابية في المدينة .وقال مصدر عسكري يمني، إن قوات الجيش نفذت عملية تمشيط واسعة لمناطق في جامعة الحديدة والهيئة العامة لتطوير تهامة وحي الربصة، بعد تحريرها من قبضة الإنقلابيين الحوثيين .وأضاف المصدر، في بيان بثه المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن قوات الجيش استهدفت مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي في الدفاع الساحلي، وكبّدتها خسائر في الأرواح والمعدات .وفي السياق، شنت مليشيا الحوثي، حملة اختطافات واعتقالات غير مسبوقة وسط المدنيين في مدينة الحديدة مستغلة توقف المواجهات المسلحة مع قوات الجيش الوطني منذ الأربعاء الماضي .وقالت مصادر محلية إن الإختطافات التي شنها الإنقلابيون الحوثيون خلال حملة مداهمات للأحياء السكنية ومنازل الأهالي طالت شبانا ومراهقون ومسنون .وطبقًا للمصادر فإن الحملة، تأتي في وقت يواصل فيه الحوثيون، احتلال المنازل وتفخيخ المباني والأحواش في حي سبعة يوليو والتسعين والربصة .وفي مديرية التحيتا، في الريف الجنوبي للحديدة، فجرت مليشيا الحوثي، مدرسة 22 مايو في مركز المديرية، عقب عملية تسلل إلى المدينة الخاضعة لسيطرة الجيش اليمني، منذ يوليو الماضي .وشهدت، المديرية، وفقًا لمصادر محلية، معارك عنيفة عقب هجوم شنه الحوثيون من الجهة الجنوبية لمركز المديرية، تمكن قوات من الجيش اليمني، هناك من إجبار المهاجمين على التراجع والفرار إلى مزارع منطقة المغرس، جنوب المديرية، بعد مقتل وإصابة العشرات منهم .// انتهى //18:01ت م0087