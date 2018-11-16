بيروت 8 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واساستقبل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري في بيروت اليوم المدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج كومار ونائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج .وجرى خلال اللقاء بحث التعاون القائم بين لبنان والبنك الدولي وسبل دعم لبنان .كما عرض الرئيس الحريري مع السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه آخر المستجدات السياسية والعلاقات الثنائية .// انتهى //18:01ت م0088