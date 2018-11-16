عام / اجتماع في بيروت يؤكد ضرورة مساندة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال
الجمعة 1440/3/8 هـ الموافق 2018/11/16 م واس
بيروت 8 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واس
أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر و المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى، ضرورة مساندة ودعم الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي .
وناشدت اللجنة والمؤسسة خلال اجتماع عقد في بيروت اليوم ، كافة مؤسسات المجتمع الدولي بالعمل على إطلاق سراحه الأسراى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية ومعاملتهم استنادًا للقوانين والشرائع الدولية .
وناقش الطرفان خلال الاجتماع، الأوضاع الفلسطينية بشكل عام وقضية الأسرى بشكل خاص واتفقا على إبقاء التواصل المستمر من أجل مساندة الأسرى داخل سجون الاحتلال وتقديم الدعم اللازم لهم ، أمام ما يتعرضون له من ممارسات إسرائيلية تشكل خرقًا فاضحًا لحقوق الإنسان .
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18:01ت م
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