بيروت 8 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واسأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر و المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى، ضرورة مساندة ودعم الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي .وناشدت اللجنة والمؤسسة خلال اجتماع عقد في بيروت اليوم ، كافة مؤسسات المجتمع الدولي بالعمل على إطلاق سراحه الأسراى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية ومعاملتهم استنادًا للقوانين والشرائع الدولية .وناقش الطرفان خلال الاجتماع، الأوضاع الفلسطينية بشكل عام وقضية الأسرى بشكل خاص واتفقا على إبقاء التواصل المستمر من أجل مساندة الأسرى داخل سجون الاحتلال وتقديم الدعم اللازم لهم ، أمام ما يتعرضون له من ممارسات إسرائيلية تشكل خرقًا فاضحًا لحقوق الإنسان .// انتهى //18:01ت م0089