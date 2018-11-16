إسلام آباد 8 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واساستقبل معالي رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية أسد قيصر اليوم في مكتبه بمقر البرلمان الوطني بإسلام آباد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي .وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات .وأكد معالي أسد قيصر أن باكستان تعتز وتفتخر بعلاقاتها مع المملكة العربية السعودية، وتعتبرها علاقات تاريخية عريقة تستند على قيم دينية وثقافية مشتركة ، موضحًا أن المملكة وقفت دائمًا مع باكستان في كل المحن والأوقات الصعبة .وأشاد بجهود سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي في تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات .من جانبه أوضح السفير المالكي أن ما يبذله من جهود تأتي بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظهما الله ـ مؤكدًا أن قيادة المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا لعلاقتها مع باكستان، وأنها حريصة على دعم باكستان وشعبها والوقوف معها لتكون دولة ناجحة ومستقرة .// انتهى //18:16ت م0093