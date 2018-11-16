عام / رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية يلتقي سفير المملكة لدى باكستان
الجمعة 1440/3/8 هـ الموافق 2018/11/16 م واس
إسلام آباد 8 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واس
استقبل معالي رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية أسد قيصر اليوم في مكتبه بمقر البرلمان الوطني بإسلام آباد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي .
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات .
وأكد معالي أسد قيصر أن باكستان تعتز وتفتخر بعلاقاتها مع المملكة العربية السعودية، وتعتبرها علاقات تاريخية عريقة تستند على قيم دينية وثقافية مشتركة ، موضحًا أن المملكة وقفت دائمًا مع باكستان في كل المحن والأوقات الصعبة .
وأشاد بجهود سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي في تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات .
من جانبه أوضح السفير المالكي أن ما يبذله من جهود تأتي بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظهما الله ـ مؤكدًا أن قيادة المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا لعلاقتها مع باكستان، وأنها حريصة على دعم باكستان وشعبها والوقوف معها لتكون دولة ناجحة ومستقرة .
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18:16ت م
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