الرياض 08 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واسنفذ مكتب الضمان الاجتماعي النسوي شرق الرياض خلال الشهر الحالي ثلاثة برامج تثقيفية داخلية وخارجية بهدف رفع مستوى الوعي لدى مستفيداته والموظفات وتعريف المجتمع بخدمات الضمان وفئاته المستفيدة .وكانت أولى تلك البرامج محاضرة تعريفية داخل المكتب قدمتها المدربة سلوى النخيلان بعنوان "تمكين المستفيدات من العمل" حضرها 15 إمرأة ضمانية وتعرفن فيها على أهمية العمل في الإسلام وحياة الانسان ومجالات العمل المتاحة وكيفية كتابة السيرة الذاتية بالإضافة إلى عرض وافي عن البرامج المساندة التي تقدمها الوزارة للمرأة الضمانية العاملة.وشارك المكتب ببرنامج تعريفي آخر في مستشفى قوى الأمن استمر يومين لتعريف الزوار والكادر الوظيفي في المستشفى الذين بلغ عددهم 100 سيدة ورجل بالخدمات التي يقدمها الضمان الاجتماعي من خلال توزيع الكتيبات والمطويات والإجابة على الأسئلة والاستفسارات.وأقام المكتب بالتعاون مع طالبات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن برنامجاً توعوياً داخلياً عن "العصا البيضاء" بحضور 20 سيدة من المستفيدات وموظفات المكتب واحتوى البرنامج على العديد من العروض المرئية والمحاضرات والمنشورات التي توضح اسباب كف البصر وانواعه وتشرح اجزاء العصا ودلالاتها وتستعرض ابرز العلماء المكفوفين عبر العصور .من جهتها أوضحت مديرة المكتب بالإنابة نوف الدوسري أن المكتب يسعى من خلال تنفيذ هذه البرامج الدورية إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية عمل المرأة الضمانية وتثقيف مستفيداته والموظفات في كافة مجالات الحياة.// انتهى //19:04ت م0094