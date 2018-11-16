بيروت 8 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واسأعرب مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان عن تقديره وتأييده الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة بالمملكة بشأن مقتل جمال خاشقجي وحرص قيادتها على تطبيق العدالة .وأكد الشيخ دريان في تصريح صحفي أن محاسبة القضاء السعودي للمتهمين في مقتل جمال خاشقجي يجب أن ينهي كل محاولات التسييس والمزايدات الإعلامية الخبيثة ".وقال "نقف مع المملكة في وجه كل الحملات غير الأخلاقية المغرضة خصوصًا أن الإجراءات القانونية التي تم الإعلان عنها تثبت أن العدالة قائمة في محاسبة المتهمين .وأضاف : " كشفت هذه القضية الخبيث من الطيب وكشفت انتهازية بعض الدول ، وأنبه جميع المزايدين على المملكة بأنهم يستفزون مشاعر مليار مسلم وأن محاولاتهم النيل من المملكة سترتد عليهم خيبات، فالمملكة بقيادتها الرشيدة وشعبها ومقدساتها ستظل رائدة العالم الإسلامي ".// انتهى //19:12ت م0095