نواكشوط 8 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واسأعربت الجمهورية الإسلامية الموريتانية عن ترحيبها بالبيان الصادر عن النيابة العامة في المملكة بشأن مقتل المواطن جمال خاشقجي وبما تضمنه من إجراءات .وأشادت في بيان صادر عن وزارة الخارجية الموريتانية اليوم ، بالإرادة القوية والصادقة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ في ضمان الشفافية الكاملة واللازمة لكشف الحقيقة وتنفيذ العدالة .وجددت موريتانيا ثقتها في نزاهة ومصداقية القضاء السعودي ، مطالبة الجميع بالابتعاد عن تسييس هذه القضية .// انتهى //19:12ت م0096