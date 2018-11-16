عام / موريتانيا ترحب بالبيان الصادر عن النيابة العامة
الجمعة 1440/3/8 هـ الموافق 2018/11/16 م واس
نواكشوط 8 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واس
أعربت الجمهورية الإسلامية الموريتانية عن ترحيبها بالبيان الصادر عن النيابة العامة في المملكة بشأن مقتل المواطن جمال خاشقجي وبما تضمنه من إجراءات .
وأشادت في بيان صادر عن وزارة الخارجية الموريتانية اليوم ، بالإرادة القوية والصادقة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ في ضمان الشفافية الكاملة واللازمة لكشف الحقيقة وتنفيذ العدالة .
وجددت موريتانيا ثقتها في نزاهة ومصداقية القضاء السعودي ، مطالبة الجميع بالابتعاد عن تسييس هذه القضية .
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19:12ت م
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