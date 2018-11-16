الرياض 08 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واسأدى المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات تحت 20 عامًا اليوم تدريباته اليومية في معسكره الحالي بمدينة الرياض الذي يأتي ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لتصفيات غرب آسيا لكرة قدم الصالات التي ستقام في إمارة الفجيرة خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 10 ديسمبر المقبل.وأجرى اللاعبون تدريباتهم على صالة معهد إعداد القادة بقيادة المدرب مبارك الشهراني الذي بدأ الحصة بمران ترفيهي ثم إجراء تمارين لياقية وبدنية تهدف لرفع المعدل اللياقي لدى اللاعبين.عقب ذلك تم تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات تم تنفيذ عددًا من الجمل الفنية و التكتيكية باستخدام الكرة والأقماع المتحركة والتي تركزت في كيفية اقفال المناطق الدفاعية وبناء هجمات عكسية سريعة، لتختتم الحصة التدريبية بإقامة مناورة على كامل الصالة طبق من خلالها اللاعبون ما طلبه منهم المدرب.من جهته أشاد مدير المنتخب ناصر القحطاني بسير معسكر المنتخب الحالي وقال:" المعسكر الحالي ولله الحمد يسير وفق ماتم التخطيط له مسبقاً بالاتفاق مع الجهاز الفني" .وأشاد القحطاني بانضباطية اللاعبين، مثمناً لجميع طاقم المنتخب من جهاز فني و إداري ولاعبين انضباطيتهم وجديتهم وتعاونهم و تكاتفهم، إذ لمس منهم الرغبة و الإصرار على تحقيق الفائدة القصوى من هذا المعسكر.// انتهى//19:36ت م0102