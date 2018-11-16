الرياض 08 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واسجرت اليوم مباريات الجولة الثامنة من دوري الدرجة الأولى للناشئين لكرة القدم ، والتي شهدت أربع مباريات جمعت الشعلة والرائد، الروضة والوطن، اليرموك والعمران والتعاون والأنصار.وتمكن الشعلة من الفوز على الرائد في المباراة التي جرت على ملعب نادي الشعلة في الخرج، ورفع الشعلة رصيده إلى النقطة 7 فيما توقف رصيد الرائد عند النقطة 7.وفاز الوطن على الروضة بهدف دون رد في اللقاء الذي احتضنه ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، ليُصبح رصيد الوطن 19 نقطة ويتجمد رصيد الروضة عند النقطة 13.ونجح التعاون في تحقيق الفوز على الأنصار بهدف دون رد في المباراة التي جرت على ملعب نادي التعاون، وأصبح رصيد التعاون 17 نقطة فيما توقف رصيد الأنصار عند النقطة 12.وفاز اليرموك على العمران بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت على ملعب مدينة الملك فيصل الرياضية في جازان، وبات رصيد اليرموك 13 نقطة، وتوقف رصيد العمران عند النقطة 10.// انتهى//19:36ت م0104