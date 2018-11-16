تونس 8 ربيع الأول 1440هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واسبدأت بالعاصمة التونسية اليوم ، أعمال ندوة إقليمية حول السياسات الاقتصادية والاندماج التجارية وإحداث مواطن عمل مستدامة في بلدان البحر الأبيض المتوسط ، بمشاركة العديد من محافظي البنوك المركزية بدول المتوسط .وتبحث الندوة دور البنوك المركزية لمنطقة البحر الأبيض المتوسط في تحقيق استقرار التوازنات الاقتصادية الكبرى والمالية والنمو الاقتصادي إلى جانب بحث الآليات الكفيلة بتحسين إحداث مواطن عمل مستدامة وتطوير سلاسل القيمة الوطنية بين المؤسسات الدولية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة .// انتهى //19:40ت م0105