عام / وزير الإعلام اللبناني يرحّب بالإجراءات التي اتخذتها المملكة بشأن قضية خاشقجي
الجمعة 1440/3/8 هـ الموافق 2018/11/16 م واس
بيروت 8 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واس
رحّب وزير الاعلام اللبناني في حكومة تصريف الاعمال ملحم الرياشي بالبيان الصادر عن النيابة العامة في المملكة العربية السعودية بشأن قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي.
وقال رياشي - وفق ما نقلته عنه الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية - إن "مسار التحقيقات والاجراءات القضائية في قضية جمال خاشقجي تسير في الاتجاه المطلوب والصحيح وتقفل الباب على المزايدات ومحاولات التسييس ".
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19:44ت م
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