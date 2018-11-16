بيروت 8 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واسرحّب وزير الاعلام اللبناني في حكومة تصريف الاعمال ملحم الرياشي بالبيان الصادر عن النيابة العامة في المملكة العربية السعودية بشأن قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي.وقال رياشي - وفق ما نقلته عنه الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية - إن "مسار التحقيقات والاجراءات القضائية في قضية جمال خاشقجي تسير في الاتجاه المطلوب والصحيح وتقفل الباب على المزايدات ومحاولات التسييس ".// انتهى //19:44ت م0106