جدة 08 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واستواصلت فعاليات بطولة منطقة مكة المكرمة الدولية لجمال الجواد العربي حيث أقيم مساء اليوم ستة أشواط وذلك في مزرعة الصواري الدولية بجدة , بمشاركة أهم المرابط السعودية , والخليجية , والعربية , والعالمية.وشهدت منافسات اليوم الثاني من البطولة انطلاق الشوط السادس , لأفراس أعمار 10 سنوات وما فوق , والشوط السابع, أمهار أعمار سنة (أ) و (ب) والشوط الثامن أمهار سنتين والشوط التاسع أمهار أعمار 3 سنوات والشوط العاشر فحول اعمار 4 - 6 سنوات والشوط الحادي عشر فحول أعمار 7 سنوات وما فوق , وفي نهاية الأشواط ووزعت الجوائز النقدية للفائزين .وكانت البطولة قد شهدت يوم أمس في انطلاقتها إقامة 5 أشواط , جاء الشوط الأول مهرات أعمار سنة (أ) و(ب) و (ج) والشوط الثاني مهرات أعمار سنتين (أ) و (ب) والشوط الثالث مهرات أعمار 3 سنوات والشوط الرابع أفراس أعمار 4 - 6 سنوات والشوط الخامس أفراس اعمار 7 - 9 سنوات .وسيتوج راعي الحفل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, يوم غد في الحفل الختامي , الأبطال في الأشواط المخصصة لبطولة المهرات أعمار سنة وبطولة المهرات 2 و3 سنوات وبطولة الأفراس , بالإضافة لبطولة الأمهار أعمار سنة وبطولة الأمهار 2 و3 سنوات وبطولة الفحول , بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة, وعدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء , وكبار المسؤولين , وعدد من رجال السلك الدبلوماسي , وضيوف المملكة , وجمع من محبي الخيل العربي الأصيل .// انتهى //20:03ت م0107