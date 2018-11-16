لندن 08 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واسصادقت ملكة بريطانيا، الملكة اليزابيث الثانية، اليوم على تعيين وزيرين جديدين في حكومة بلادها لشغل المناصب التي غادرها المحتجين على مسودة الاتفاق الأوروبية يوم أمس.ووفقاً لبيان الحكومة البريطانية، تم اليوم تعيين ستيفن باركلي وزيراً لشؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي، خلفاً لدومينيك راب، وأمبر روود، وزيرة للعمل وشؤون التقاعد خلفاً لإيشر ماك-في.// انتهى //20:09ت م0109