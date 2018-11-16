غزة 08 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واسأصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص الحي، وآخرون بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقه جنود الاحتلال الإسرائيلي اليوم على جموع الفلسطينيين المشاركين في مسيرات سلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة.وأعلنت مصادر طبية في غزة عن ، إصابة 40 فلسطينياً برصاص قوات الاحتلال وقنابل الغاز المسيل للدموع ،خلال مشاركتهم في مسيرات العودة السلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة.// انتهى //20:13ت م0110