ثقافي / فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالرياض ينظم محاضرة دينية غداً
الجمعة 1440/3/8 هـ الموافق 2018/11/16 م واس
الرياض 08 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واس
ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالرياض غداً ، محاضرة بعنوان "نعمة الأمن والإيمان وواجب المسلم تجاهها" يلقيها فضيلة الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن ريس الريس عضو هيئة التدريس في معهد تعليم اللغة العربية بجامعة الأمام محمد بن سعود الأسلامية ، وذلك في جامع الراجحي بالرياض .
وتأتي المحاضرة ضمن سلسلة ندوات ومحاضرات برنامج "لحمة وطن" الذي أطلقته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمختلف فروعها بمناطق المملكة لترسيخ الانتماء والمواطنة وحماية المجتمع من الأفكار الضالة والمنحرفة.
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20:13ت م
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