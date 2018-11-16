الرياض 08 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالرياض غداً ، محاضرة بعنوان "نعمة الأمن والإيمان وواجب المسلم تجاهها" يلقيها فضيلة الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن ريس الريس عضو هيئة التدريس في معهد تعليم اللغة العربية بجامعة الأمام محمد بن سعود الأسلامية ، وذلك في جامع الراجحي بالرياض .وتأتي المحاضرة ضمن سلسلة ندوات ومحاضرات برنامج "لحمة وطن" الذي أطلقته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمختلف فروعها بمناطق المملكة لترسيخ الانتماء والمواطنة وحماية المجتمع من الأفكار الضالة والمنحرفة.// انتهى //20:13ت م0111