محايل 08 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واسأوقفت بلدية بارق أمس, تعديات على مساحة 210 ألاف متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء التي تقع شرق طريق جامعة الملك خالد بتهامة، بعد أن قام عدد من المواطنين بعمل حواجز وعقوم ترابية .وأوضح رئيس البلدية أحمد بن عوض البارقي, أن آليات البلدية قامت بإزالة الإحداثات المخالفة ، بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين مما استوجب إزالة التعديات على الفور.// انتهى //20:23ت م0112