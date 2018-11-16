تونس 08 ربيع الأول 1440هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واسالتقى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي اليوم ، وفداً من رؤساء البنوك المركزية لدول منطقة المتوسط المشاركين في أعمال الندوة الإقليمية المنعقدة بتونس حالياً حول السياسات الاقتصادية والاندماج التجاري وإحداث مواطن عمل مستدامة في بلدان البحر الأبيض المتوسط .وأكّد الرئيس التونسي حرص بلاده على تطوير التعاون مع البنوك المركزية للدول المتوسطية التي تواجه تحديات اقتصادية متشابهة ، داعياً إلى تعزيز برامج التعاون لدعم التوجهات التنموية .// انتهى //20:35ت م0113