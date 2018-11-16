اقتصادي / الرئيس التونسي يلتقي وفداً من رؤساء البنوك المركزية بدول المتوسط
الجمعة 1440/3/8 هـ الموافق 2018/11/16 م واس
تونس 08 ربيع الأول 1440هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واس
التقى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي اليوم ، وفداً من رؤساء البنوك المركزية لدول منطقة المتوسط المشاركين في أعمال الندوة الإقليمية المنعقدة بتونس حالياً حول السياسات الاقتصادية والاندماج التجاري وإحداث مواطن عمل مستدامة في بلدان البحر الأبيض المتوسط .
وأكّد الرئيس التونسي حرص بلاده على تطوير التعاون مع البنوك المركزية للدول المتوسطية التي تواجه تحديات اقتصادية متشابهة ، داعياً إلى تعزيز برامج التعاون لدعم التوجهات التنموية .
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20:35ت م
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