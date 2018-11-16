لندن 08 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واسالتقى وزير الدولة لشؤون الأمم المتحدة والكومنويلث البريطاني اللورد أحمد خلال زيارة لموزنبيق رئيس الجمهورية فيليب خاسينتو نيوسي.وجرى خلال اللقاء بحسب بيان الحكومة البريطانية اليوم مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها إضافة إلى بحث التنسيق والتعاون في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //20:35ت م0114