الأمم المتحدة 08 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 واسأعلن برنامج الأغذية العالمي، أنه سيوسع نطاق عملياته بصورة كبيرة، ليصل إلى حوالي 2.5 مليون شخص في المقاطعات المتأثرة لمدة ستة أشهر على الأقل، وذلك تزامنًا مع تعرض أجزاء واسعة من أفغانستان للجفاف.وتشير النتائج الأولية للمسح، إلى أن 3.5 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية في 20 مقاطعة تعدّ الأكثر تضرراً من الجفاف، من إجمالي 34 مقاطعة في البلاد.وتعد مقاطعات بادغيس وغور وجوزجان وفارياب وهيرات تحديداً من المناطق التي تضررت بشكل خاص.وقد وصل البرنامج بالفعل إلى 1.4 مليون شخص بمنتصف الشهر الجاري، حسبما قال الناطق باسم البرنامج إيرفيه فيروسيل.ورحب برنامج الأغذية العالمي بالمؤتمر الوزاري حول أفغانستان، الذي سينعقد في جنيف نهاية الشهر الجاري، لإظهار تضامن المجتمع الدولي مع الشعب الأفغاني والحكومة في جهود التنمية والإصلاح لتحقيق السلام والازدهار والأمن.وأشار فيروسيل، إلى أن التصدي لحالة انعدام الأمن الغذائي في أفغانستان سيلعب دوراً رئيسًا في هذه الجهود، لا سيما في ظل وجود جفاف شديد.// انتهى //20:40ت م0115