عمّان 08 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واساتفق الأردن والعراق ، على الخطوات العملية اللازمة لإقامة منطقة صناعية مشتركة على الحدود بين البلدين، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات ، خاصة التجارية والاستثمارية منها.وقالت وزارة الصناعة الأردنية في بيان صحفي اليوم، إن وزيري الصناعة في كلا البلدين حددا خلال مباحثاتهما في العاصمة الأردنية عمان أمس، برنامج عمل تفصيلي للإجراءات التنفيذية لإقامة المنطقة الصناعية وفق جدول زمني، على أن يتم الإسراع في الخطوات اللازمة والبدء بها خلال الأسبوع المقبل.وتم الاتفاق خلال المباحثات على أن يقوم فريق فني متخصص من كلا الجانبين، بعقد اجتماعات مشتركة على الحدود بين البلدين، لمناقشة المقترحات الأولية للمنطقة التي ستقام عليها المنطقة الصناعية، ومختلف التفاصيل بها الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بها.//انتهى//20:45ت م0116