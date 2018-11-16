دبي 08 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واسشاركت جمعية الكشافة العربية السعودية في القمة العالمية للتسامح التي أفتتحها الأربعاء الماضي في مدينة دبي معالي وزير التسامح الإماراتي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان ، برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي ، واختتمت أعمالها اليوم .وقدم خلال القمة الأمين العام المساعد للشؤون الفنية بالجمعية الدكتور صالح بن رجاء الحربي ، والجوال معاذ بن محمد النجيفان ، ورقة عمل عن دور المشروع الكشفي العالمي " رسل السلام " في نشر ثقافة السلام بين شباب العالم، وتعزيزه لمفاهيم الصداقة بين الشعوب كافة، على اختلاف معتقداتهم، والدعوة إلى إقامة المناسبات الشبابية لصناعة ثقافة التسامح والمحبة والسلام بينهم ، ليكتسبوا مهارات جديدة في مجالات متعددة وأصدقاء جدداً من مناطق مختلفة من العالم، والحوار بينهم وتبادل الثقافات والعيش بسلام بين شباب شعوب العالم كافة .وتناولت الورقة تفعيل دور الكشافة في نشر مفاهيم السلام العالمي، والعمل على وضع الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه الشباب وتعميق أواصر الصداقة والأخوة بين الشباب.كما استعرض الحربي والنجيفان أبرز الدورات وورش العمل التي نظمتها الجمعية في مجالات الحوار والسلام في السويد وكوريا والرياض خلال المخيمات والمؤتمرات العالمية ، بالإضافة إلى الاتفاقيات التي تجمع الكشافة العالمية والكشافة السعودية ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني .وكانت القمة التي حضرها أكثر من 1500 شخصية من أنحاء العالم كافة قد ناقشت ومن خلال العديد من الأوراق سبل نشر قيم التسامح عالميا، ودعم الحوار البناء بين مختلف الحضارات والثقافات ، وتأكيد احترام المبادئ الأساسية للعدالة وحقوق الإنسان ، ودور الحكومات في تعزيز قيم التسامح والتآخي، وتجارب التعايش، ودور وسائل التواصل، في بث الرسائل الاجتماعية.// انتهى //21:15ت م0119