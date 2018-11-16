اقتصادي / الأسهم الأوروبية تنهي اليوم على انخفاض
الجمعة 1440/3/8 هـ الموافق 2018/11/16 م واس
لندن 08 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واس
أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على إنخفاض.
وأغلق مؤشر "يورو ستوكس 50" القياسي الجلسة منخفضاً بنسبة 0.30% ليصل إلى 3180.74 نقطة.
وتراجع مؤشر "داكس" الألماني بمقدار 12.67 نقطة إلى 11341.00 نقطة.
كما سجل مؤشرا "أي بي أي إكس 35" الأسباني و "آي أي اكس" الهولندي تراجعاً بمقدار 16.70 نقطة و2.46 نقطة على الترتيب.
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