لندن 08 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واسأنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على إنخفاض. ‬وأغلق مؤشر "يورو ستوكس 50" القياسي الجلسة منخفضاً بنسبة ‪ 0.30‬% ليصل إلى 3180.74‪ ‬نقطة‪.‬وتراجع مؤشر "داكس" الألماني بمقدار 12.67 نقطة إلى 11341.00 نقطة.كما سجل مؤشرا "أي بي أي إكس 35" الأسباني و "آي أي اكس" الهولندي تراجعاً بمقدار 16.70 نقطة و2.46 نقطة على الترتيب.// انتهى //21:23ت م0120