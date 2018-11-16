واشنطن واشنطن 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 واسأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، بياناً بمناسبة المشاورات التي تمّت اليوم بين الولايات المتحدة وأستراليا والهند واليابان في سنغافورة.وأشار البيان إلى أن عددًا من كبار المسؤولين من الدول الأربع، أجروا مشاورات حول منطقة المحيط الهادي والمحيط الهندي، مؤكدين الالتزام المشترك للحفاظ على نظام قائم على القواعد في المحيط الهندي والهادئ وتعزيزه.كما أوضح البيان، أن الاجتماع سلّط الضوء على الرؤى التكميلية للمنطقة التي تقيمها البلدان الأربع، التي تستند إلى دعم مشترك لمنطقة حرة ومفتوحة وشاملة، تعزز الاحترام العالمي للقانون الدولي وحرية الملاحة والتنمية المستدامة.وركّز المسؤولون على أهدافهم المشتركة ، بما في ذلك دعم التنمية المستدامة والتواصل، مسلطين الضوء على أهمية تعزيز النظام القائم على القواعد واستعراض المبادرات الرامية إلى تعزيز الأمن الإقليمي ، من خلال التعاون في القضايا البحرية ومكافحة الإرهاب والقضايا الإلكترونية.والتزموا بتحفيز التنمية الاقتصادية واسعة النطاق التي تسخّر كامل إمكانات المنطقة وتعزز الاتصال وتطوير البنية التحتية القائمة على الشفافية والحاجة الحقيقية، وغيرها من المبادئ وفقاً للمعايير الدولية.وأعادوا تأكيد دعمهم القوي لمركزية رابطة أمم جنوب شرق آسيا وللجهود الإقليمية التي تقودها رابطة دول جنوب شرق آسيا ، فضلا عن دعمهم للمؤسسات الإقليمية الأخرى مثل رابطة حافة المحيط الهندي ومنتدى جزر المحيط الهادئ.وأبرز المشاركون أهمية التنسيق والتعاون مع جميع البلدان والمؤسسات المهتمة لدعم منطقة متنوعة وسلمية ومزدهرة.وأكد مسؤولو الولايات المتحدة، أهمية المشاركة المنسقة والمتكاملة لتعزيز المصالح الإقليمية المشتركة ، بما في ذلك دعم الحكومة المالديفية الجديدة، وتشجيع التوصل إلى نتائج للتطورات السياسية في سريلانكا بما يتفق مع المبادئ الديمقراطية.كما تطلعت البلدان الأربعة إلى إجراء مشاورات منتظمة حول المشاركة والمبادرات في المحيط الهادي.// انتهى //21:35ت م0124