الرياض 08 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واساختتمت الجمعية السعودية لاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه "إشراق" برنامجها الذي أقامته لتدريب التربويين في المدينة المنورة، بالتعاون مع إدارة الشؤون الصحية المدرسية في تعليم المدينة المنورة ومركز تميز صعوبات التعلم.ويهدف البرنامج لتدريب التربويين على كيفية التعامل مع الطلاب والطالبات ممن لديهم اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، وهو إحدى البرامج التي وضعتها الجمعية ضمن خطتها الاستراتيجية لتحقيق أهدافها التي منها تقديم برامج التدريب والتعليم المستمر للأهالي والتربويين والممارسين الصحيين لرفع الوعي باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه حيث تحرص الجمعية على تنفيذ برامجها في كافة مناطق المملكة لإحداث تغيير إيجابي في المجتمع ولتحسين الخدمات المقدمة لذوي الاضطراب، ولتحقق رؤيتها بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 لإرساء منظومة اجتماعية وصحية ممكنة آملة بذلك احتواء أبناء الوطن من ذوي الاضطراب لبناء جيل واعي.// انتهى //22:20ت م0130