الرياض 08 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واستغلب المنتخب السعودي تحت 21 عامًا لكرة القدم على نظيره منتخب عمان بهدف دون مقابل في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن معسكر الأخضر المُقام في إطار برنامجه الإعدادي للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2020.وجاء هدف الأخضر عن طريق اللاعب سعد السلولي في الدقيقة 76 .ودخل المدير الفني سعد الشهري المباراة بقائمة مكونة من ، أمين بخاري في حراسة المرمى، وعمر العودة، وعبدالإله العمري، وعون السلولي، وحسين قاسم، ويوسف الحربي، وعلي الأسمري، وحسن القيد، وراكان الشملان، وعبدالرحمن اليامي، وسعد السلولي.ويعاود المنتخب السعودي تدريباته غدًا بحصة صباحية ضمن معسكره في جدة الذي يمتد حتى التاسع عشر من شهر نوفمبر الجاري.// انتهى//22:49ت م0133