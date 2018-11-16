عدن 08 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واسأحكمت وحدات من الجيش اليمني، سيطرتها على مواقع ومناطق جديدة في مديرية باقم شمالي صعدة.وقال قائد اللواء التاسع مشاه جبلي، العميد أديب الشهاب إن وحدات من اللواء استعادت تبة السبعة وعدد من القرى في محيط مركز مديرية باقم.وأضاف العميد الشهاب أن المعارك أسفرت عن سقوط عدد من ميليشيا الحوثي الانقلابية فيما لا تزال المعارك مستمرة منذ مساء الخميس وسط تقدم للجيش باتجاه مركز المديرية التي أصبحت محاصرة من ثلاثة اتجاهات.واستعاد الجيش اليمني أسلحة كانت مخزنة في أحد منازل الأهالي وعثر على عدد من الألغام والعبوات الناسفة.// انتهى//22:51ت م0134