الطوال 08 ربيع أول 1440 الموافق 16 نوفمبر 2018 م واسدشن محافظ الطوال رزاح بن حبيش الدوسري بمقر المحافظة و بحضور مدير مستشفى الطـــوال العــام حسن بن عبده نجمي ،الحملة الوطنية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية ٢٠١٨موثمن الدوسري جهود وزارة الصحة في مثل هذه الحملات الوطنية الوقائية وجهود مستشفى الطوال العام في القيام بمثل هذه الحملات الوطنية والمبادرات الرائدة التي تخص صحة المواطن والمقيم ، مؤكداً أهمية الحملات الوقائية لتفادي الإصابة بالأوبئة وتناقلها بين الناس خصوصا مع تغيرات المناخ .من جانبه أكد رئيس مكافحة العدوى بمستشفى الطوال العام محمد مدخلي أن الهدف الأساسي من هذه الحملة هو تغطية نسبة عالية من المستهدفين في محافظة الطوال والقرى التابعة لها من لقاح الإنفلونزا الموسمية لعام ٢٠١٨م.وتستهدف الحملة كبار السن والأطفال من عمر ستة أشهر إلى خمس سنوات و النساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة الوراثية أو المكتسبة والمصابين بالأمراض المزمنة كالضغط وداء السكري ومرضى القلب والكلى وأمراض الجهاز التنفسي و أمراض الدم وكذلك الممارسين الصحيين .// انتهى //23:15ت م0135