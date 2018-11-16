الرياض 08 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واسأقام نادي الفروسية بالرياض اليوم حفل سباقه الـ (27) ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 2019 - 2018 .واشتمل السباق على 10 أشواط ، وكانت الأشوط الرئيسة هي الشوط السادس على مساهمة نادي الفروسية والشوط الثامن للجائزة التقديرية للنادي ، والعاشر برعاية نادي الفروسية .وسلم مدير عام نادي الفروسية عادل المزروع جائزة مساهمة نادي الفروسية لمالك الجواد ( سفيان ) خالد بن محمد الغفيلي الذي حقق المركز الأول في الشوط السادس.كما سلم المزروع الجائزة التقديرية لمدرب الفرس ( تولاي ) عبدالله بن مشرف العائدة ملكيتها لإسطبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز التي حققت المركز الأول في سباق الشوط الثامن ، كما سلم الشيك الافتراضي لرعاية نادي الفروسية لمدرب الجواد ( شبل طياب ) محمد آل شكوان العائد ملكيته لإسطبل محمد بن مهدي آل شكوان الذي حقق المركز الأول في سباق الشوط العاشر .//انتهى //23:18ت م0136