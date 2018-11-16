ماليه 08 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واسنيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وصل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، مستشار خادم الحرمين الشريفين اليوم إلى العاصمة المالديفية ماليه، لحضور مراسم تنصيب فخامة الرئيس إبراهيم محمد صالح رئيساً لجمهورية المالديف.وكان في استقبال سموه بمطار فيلانا الدولي معالي مستشار رئيس جمهورية المالديف الوزير علي زاهر, ونائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية المالديف مترك بن عبدالله الدوسري.ووصل في معية سمو الأمير منصور بن متعب، معالي المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ أحمد الخطيب وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية المالديف المهندس بدر بن علي الكحيل.// انتهى //23:30ت م0137