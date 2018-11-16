القاهرة 08 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واسفاز المنتخب المصري الأول لكرة القدم على ضيفه التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة العاشرة بدور المجموعات بتصفيات كأس أمم افريقيا.أحرز أهداف المباراة لمصر كل من ،تريزيجيه وباهر المحمدي ومحمد صلاح ، في الدقائق "32، و60، 90" فيما أحرز أهداف تونس اللاعب نعيم السليتي هدفين في الدقائق "13، 73".وجاءت المباراة قوية وندية بين المنتخبين بعد تبادل لاعبيهما الهجمات من بداية إنطلاق شوط اللقاء الأول.//انتهى//23:31ت م0138