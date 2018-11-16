الرياض 08 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واسفاز المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على نظيره منتخب اليمن بهدف دون مقابل في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ، ضمن استعدادات المنتخب السعودي لنهائيات كأس آسيا 2019 التي تحتضنها الإمارات في 5 من يناير المقبل .وجاء هدف الأخضر عن طريق ‏اللاعب عبدالرحمن غريب عند الدقيقة 33 .من جهته يُجري المنتخب السعودي الأول مساء غدٍ حصة تدريبية على استاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر .// انتهى//23:52ت م0139