رياضي/ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم يفوز على نظيره المنتخب اليمني بهدف دون مقابل وديًا
الجمعة 1440/3/8 هـ الموافق 2018/11/16 م واس
الرياض 08 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واس
فاز المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على نظيره منتخب اليمن بهدف دون مقابل في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ، ضمن استعدادات المنتخب السعودي لنهائيات كأس آسيا 2019 التي تحتضنها الإمارات في 5 من يناير المقبل .
وجاء هدف الأخضر عن طريق اللاعب عبدالرحمن غريب عند الدقيقة 33 .
من جهته يُجري المنتخب السعودي الأول مساء غدٍ حصة تدريبية على استاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر .
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23:52ت م
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