موسكو 08 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واسشارك معالي رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري في اجتماع المجلس التنفيذي الحادي والسبعين للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، الذي عقد في مدينة موسكو بروسيا الاتحادية.وتأتي مشاركة الديوان بصفته عضواً في المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، والنائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي للمنظمة، ورئيس اللجنة التوجيهية للتعاون بين المنظمة ومجموعة المانحين الدوليين، ورئيس لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية.و قدم ديوان المراقبة العامة تقريراً خلال مشاركته بالاجتماعات عن انشطة لجنة السياسات والشؤون المالية والادارية واللجنة التوجيهية للتعاون بين المنظمة ومجموعة المانحين الدوليين، كما استعرض تقرير الأداء والمساءلة للفترة من 2017-2018م والمتعلق بإنجازات الخطة الاستراتيجية للمنظمة.وقد تم مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بأنشطة منظمة الإنتوساي ومن أهمها الأهداف الاستراتيجية للمنظمة بالإضافة إلى الميزانية السنوية والقوائم المالية، وكذلك استعراض التقارير المقدمة من اللجان المختلفة والمنظمات الإقليمية لمتابعة سير وتطور العمل في المنظمة.// انتهى //23:52ت م0140