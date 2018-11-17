الباحة 08 ربيع الأول 1440هـ الموافق 16 نوفمبر 2018م واسنفذت إدارة التدريب بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقه الباحة ثمانية دورات في برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية، خلال النصف الأول من الشهر الجاري لمتطوعات هيئة الهلال الأحمر من طالبات كلية الطب وكلية الصيدلة ، وطالبات وخريجات كلية العلوم التطبيقية بجميع أقسامها التمريض وصحة المجتمع وطب المختبرات.وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني إن الدورات التدريبية تم تنفيذها بمركز الأمير مشاري للجودة وتحسين الأداء، ونفذت الدورة المدربة المعتمده لدى الهيئة في القسم النسائي الأخصائية سمر إبراهيم، حيث تضمنت الدورة شرح نظري وتدريب عملي على تقديم المساعدة الأولية للحالات الطارئة من المرضى والمصابين للمحافظة على الحياة وتقليل المضاعفات.وأكد الزهراني أن هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة تسعى في استمرارية لتفعيل الأعمال التطوعية التي تندرج تحت مسؤوليتها و المنوطة بها تدريباً وتثقيفاً.//انتهى//01:14ت م0144