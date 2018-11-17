جدة 08 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 17 نوفمبر 2018 م واسبلغ عدد تأشيرات العمرة الصادرة لهذا العام 1440هـ، وحتى تاريخ 6 ربيع الأول 1,176,746 تأشيرة، وجاء مجموع القادمين إلى المملكة 868,239 معتمرًا، في حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 327,631 معتمرًا، منهم 227,770 في مكة المكرمة، بينما يتواجد 99,861 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 540,608 معتمرين بعد أن أدّوا العمرة والزيارة. في حين بلغ عدد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة 7,941 موظفا، منهم 6,702 من الذكور، و 1,239 من الإناث.جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الحالي، الذي يدخل شهره الثالث ويقيس أربعة جوانب رئيسة، تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين للمملكة بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك العمرة.وصول المعتمرين إلى المملكة توزع بين ثلاث وسائل نقل، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 800,499 معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 67,707 معتمرين، وسجل وصول 33 معتمرًا عبر المنافذ البحرية.أما أكثر الجنسيات قدومًا فكانت وبالترتيب: الباكستان 315,325، تليها إندونيسيا 168,248، بعدها الهند 162,642، ثم اليمن 36,714، وماليزيا خامسا 29,641 معتمرًا.وتأتي بعدها كل من: الإمارات العربية المتحدة 18,910، تركيا 18,348، بنجلادش 15,392، المملكة المتحدة 15,377، الأردن 14,176 معتمرا.ويهدف المؤشر الأسبوعي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقطاب 30 مليون معتمر، وإثراء تجربة المعتمر وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.// انتهى //01:17ت م0145