واشنطن 8 ربيع الأول 1440هـ الموافق 16 نوفمبر 2018م واسوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم قانون "الأمن السيبراني وأمن هيئة البنية التحيتة لعام 2018" لإنشاء وكالة الأمن السيبراني في وزارة الأمن الداخلي.وأوضح بيان صادر من البيت الأبيض أن القانون يعيد تصميم إدارة الحماية الوطنية الأمريكية والبرامج في وزارة الأمن الداخلي لتعمل الوكالة في الأمن السيبراني وأمن البنية التحيتة والاتصالات في حالات الطوارئ.//انتهى//01:33ت م0146