أمستردام 08 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واستغلّب المنتخب الهولندي على ضيفه المنتخب الفرنسي بعدفين دون مقابل اليوم في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى بالمستوى الأول لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم.وسجل هدفي المنتخب الهولندي جيورجينيو فينالدوم في الدقيقة 44 وممفيس ديباي من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.وبهذه النتيجة رفع المنتخب الهولندي رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، فيما توقف رصيد المنتخب الفرنسي عند سبع نقاط في صدارة الترتيب.// انتهى //03:08ت م0149