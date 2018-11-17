نيويورك 08 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت اليوم على تباين.وارتفع مؤشر (داو جونز) الصناعي القياسي بمقدار 95ر123 نقطة، ما نسبته 49ر0 في المئة، ليصل عند مستوى 22ر25413 نقطة، فيما حقق مؤشر (ستاندرد آند بورز 500) الأوسع نطاقًا مكاسب بنسبة 22ر0 في المئة، ما يعادل 07ر6 نقطة، لينهي تداولاته عند مستوى 27ر2736 نقطة.وانخفض مؤشر (ناسداك) المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 16ر11 نقطة، ما نسبته 15ر0 في المئة، ليغلق عند مستوى 87ر7247 نقطة.// انتهى //03:18ت م0150