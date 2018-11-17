الرباط 08 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واسفاز منتخب المغرب لكرة القدم على ضيفه الكاميروني بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019.وسجل هدفي المغرب اللاعب حكيم زياش في الدقيقة 54 من ركلة جزاء وفي الدقيقة 66.وبهذه النتيجة تصدر المنتخب المغربي المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، فيما توقف رصيد الكاميرون عند سبع نقاط في المركز الثاني يليه منتخب مالاوي في المركز الثالث برصيد أربع نقاط، فيما يأتي منتخب جزر القمر في آخر الترتيب برصيد نقطتين، وذلك قبل جولة واحدة على ختام التصفيات.وسيتأهل منتخب المغرب رسميًا في حال هزيمة أو تعادل منتخب مالاوي بمواجهة جزر القمر في المباراة التي ستجمع بينهما غدًا السبت بينما في حال فوز مالاوي فسيتأجل الحسم إلى الجولة الأخيرة.// انتهى //03:32ت م0151